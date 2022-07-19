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Giriş Tarihi: 19.7.2022 14:28 Son Güncelleme: 19.7.2022 14:46

Kayseri şehidini binler uğurladı

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında sürdürülen Eren Abluka-22 operasyonu sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri şehidini binler uğurladı

Eren Abluka-22 Şehit J.Kd.Yzb.Mahmut Top Operasyonu esnasında EYP patlaması sonucu, şehit düşen Jandarma uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un naaşı Van'da düzenlenen uğurlama törenini ardından askeri uçakla Kayseri'ye getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan şehidi 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda aile fertlerinin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile askeri ve mülki erkan karşıladı. Şehidin naaşı Kocasinan İlçesindeki baba ocağına getirilerek ailesinden helallik alındı.

ŞEHİDİ BİNLER UĞURLADI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un cenazesi daha sonra cenaze namazı için Kalem Kırdı Cami'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehidin Mehmet, annesi Nefika, eşi Tuğba, kardeşi Keziban, çocukları Atakan (20), Alper (19) ve Elif Bozkurt (18) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreni öncesi şehidin annesi, eşi ve oğlu şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşları döktü.

Şehidin kızı Elif Bozkurt babasının yüzüğünü parmağına takarak babasının tespihini taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mustafa Bozkurt'un tabutu silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı. Şehit Mustafa Bozkurt, tekbirler eşliğinde Kayseri Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.



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Kayseri şehidini binler uğurladı
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