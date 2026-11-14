Kayseri şehidini gözyaşlarıyla uğurladı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, memleketi Kayseri'ye getirildi. 12 Kasım akşamı Samanköy mevkiinde meydana gelen kazada şehit düşen 4 askerden biri olan Önder için kentte tören düzenlendi. Hava yoluyla Kayseri'ye getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nde düzenlenen karşılama töreninin ardından Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camii'ne getirildi.

EŞİ TABUTA SARILIP AĞLADI

Cenaze töreninde şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi Öznur Önder, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çiftin 9 aylık kızları Gökçe de annesinin kucağında babasına veda etti. Törene katılan vatandaşlar, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'DA CENAZEYE KATILDI

Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, askeri törenle Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Şehit astsubay burada dualar eşliğinde toprağa verildi.