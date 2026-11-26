Eskişehir'de 24 Kasım'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterde 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Kayseri'ye getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda protokol üyeleri ve ailesi tarafından karşılandı. Babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, Kalemkırdı Camii'ne getirildi.

AİLESİ TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde şehidin babası Ertuğrul Erarslan, tabutun başında, "Oğlum, Allah sana rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Tuğba Erarslan da eşinin fotoğrafını öperek tabuta sarıldı. Şehidin çocukları, annesi Fatma Nursen Erarslan ve yakınları da gözyaşlarına hâkim olamadı. Cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Seyfi Selçuk, milletvekilleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARTAL ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Şehit Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı, dualar eşliğinde Kayseri Garnizon Şehitliği'ne götürüldü. Erarslan, burada toprağa verildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör