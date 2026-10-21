Kayseri’de 2 bin yıllık yapı gün yüzüne çıktı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve Güney Kore Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Kültepe-Kaniş'te yürütülen kazılarda, Helenistik Dönem'e (MÖ 323–30) ait mozaik döşemeli yapı bulundu. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki çalışmalarda ortaya çıkarılan yapı, Kültepe'nin 78 yıllık kazı tarihinin ilk mozaik örneği olma niteliği taşıyor. Kazılarda ayrıca dört ayrı Helenistik kültür tabakası ve dört ayrı eser tespit edildi. Doğubatı yönünde 163 santimetre, kuzeygüney yönünde ise 165 santimetre olarak ölçülen mozaiğin zemin tesviyesinin ardından kırma taş, ince toprak, küçük dere çakılları, seramik parçaları ve kireç kullanılarak hazırlandığı saptandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmanın Türkiye ile Güney Kore arasındaki bilimsel ve kültürel işbirliğinin kıymetli bir sonucu olduğunu ifade etti.

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