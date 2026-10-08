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Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:31

Kayseri'de 41 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu

Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini katletmeye gittiği apartmanda bina görevlisinin karısı Melek Gül’ü 41 bıçak darbesiyle öldüren İlhan Ş.’nin cezası belli oldu. İşte cani adama verilen ceza...

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Kayseri’de 41 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu
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Kayseri'de 8 Aralık 2025'te meydana gelen olayda; boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini öldürmek için gittiği apartmanda, bina görevlisinin karısı Melek Gül'ü 41 bıçak darbesi ile öldüren emekli başçavuş İlhan Ş.'nin yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

41 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Melek Gül'ün öldürülmesinin yanı sıra boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan İlhan Ş.'nin karar aşaması öncesindeki son sözleri; "Ne ceza gerekiyorsa, acısını dindirme adına ne gerekiyorsa onun olmasını talep ediyorum. Cezanıza razıyım" oldu.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İlhan Ş. hakkında; Melek Gül'e yönelik kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 1 yıl 6 ay hapis, eşi Y.'Ş.'ye yönelik öldürmeye teşebbüsü suçundan ise 14 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri'de 41 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu
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