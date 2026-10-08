Kayseri’de 41 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu

41 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Melek Gül'ün öldürülmesinin yanı sıra boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan İlhan Ş.'nin karar aşaması öncesindeki son sözleri; "Ne ceza gerekiyorsa, acısını dindirme adına ne gerekiyorsa onun olmasını talep ediyorum. Cezanıza razıyım" oldu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İlhan Ş. hakkında; Melek Gül'e yönelik kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 1 yıl 6 ay hapis, eşi Y.'Ş.'ye yönelik öldürmeye teşebbüsü suçundan ise 14 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör