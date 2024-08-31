Kayseri’de 8 milyon yıllık ‘dev domuz’ kafatası bulundu

Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazılarda 7.5-8 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen domuz kafatası bulundu. Alçı ceket yöntemi ile toprak altından çıkarılan fosil, Kayseri Bilim Merkezi Laboratuvarı'na götürüldü. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, fosili bir bütün olarak çıkarmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlk kez böyle bütün halde bulduk. Şimdi domuz deyince de böyle basitmiş gibi geliyor. Ama bu canlı günümüz domuzlarına hiç benzemiyor. Hatta dev domuz olarak da nitelendiriyoruz. Geç Miyosen dönemine ait. 7.5- 8 milyon öncesi diye niteleyebiliriz" dedi.