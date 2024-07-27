Kayseri’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü!

Toklar - Güzelce yolu üzerinde meydana gelen kazada, 38 BT 954 plakalı otomobil ile 51 ABH 843 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de araçlarda bulunanlara müdahale etti. Kazada Ahmet Kantemiz ile Yılmaz Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan Hacı İbiş K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.