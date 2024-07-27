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Giriş Tarihi: 27.7.2024 20:03

Kayseri'de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü!

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Kayseri’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü!
Toklar - Güzelce yolu üzerinde meydana gelen kazada, 38 BT 954 plakalı otomobil ile 51 ABH 843 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de araçlarda bulunanlara müdahale etti. Kazada Ahmet Kantemiz ile Yılmaz Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan Hacı İbiş K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kayseri'de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü!
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