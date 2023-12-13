Kayseri’de bıçaklı kavga; 1 ölü 1 yaralı

Merkez Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi üzerinde husumetli iki gurup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklardın çekildiği kavgada

Sedat Daşdemir ile akrabası Ramazan Daşdemir bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sedat Daşdemir Erciye Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Acil Servisi'ne, Ramazan Daşdemir ise kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Daşdemir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis bıçaklı saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.