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Giriş Tarihi: 30.1.2025 23:43

Kayseri’de bir grup şahıs tramvayda taşkınlık çıkardı: O anlar kamerada!

Kayseri'de tramvayda taşkınlık yapan bir grup şahıs, tutamakları kesti ve camlara kafa atarak kırdı. O anlar kameraya yansırken Belediye Başkanı yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

İHA
Kayseri’de bir grup şahıs tramvayda taşkınlık çıkardı: O anlar kamerada!

Kayseri'de tramvayda yolculuk yapan bir grup şahıs, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen şahıslar, camlara kafa atarak kırdı.

Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan şahıslar, koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine zarar verdi. Olay anı tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

"BU VİCDANSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" ifadeleriyle paylaştı.

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Kayseri’de bir grup şahıs tramvayda taşkınlık çıkardı: O anlar kamerada!
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