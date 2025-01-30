Kayseri’de bir grup şahıs tramvayda taşkınlık çıkardı: O anlar kamerada!

"BU VİCDANSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" ifadeleriyle paylaştı.