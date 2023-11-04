Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçakladı
Giriş Tarihi: 4.11.2023 05:05

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İHA
Kayseri’de cinayet: Kocasını göğsünden bıçakladı

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., bıçak ile eşini göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de istifa şoku! Meral Akşener'den ilk yorum: Vicdani problemler...
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem atamalarına tepki! "Trabzonspor'u haklı buluyorum"
Son dakika: Katil İsrail önce ambulans konvoyunu sonra okulu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Galatasaray, Zaha’nın golleriyle Kasımpaşa’yı devirdi
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğünü eleştiren Bassem Youssef'e Meta sansürü!
Ateş Kuşları'nda Ali, babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!
Son dakika: Gazze sınırında gazetecilerin yanına roket düştü
Son dakika: Bayern Münih maçı öncesi şok sakatlık! Muslera devam edemedi...
Celtic, neden inadına Filistin’i destekliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA