Kayseri’de Cumhuriyet coşkusu

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinin yanı sıra okullarda da ayrı törenler düzenlendi.

Melikgazi İlçesi Tavlusun Mahallesinde bulunan Hasan-Nuriye Ünlen İlkokulu'nda ki Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Tören öğretmen, öğrenci ve velilerin hep bir ağızdan İstiklal Marşını okumasıyla başladı.

51 ŞEHİT İLE BU GÜZEL VATAN KURULDU

Törende günün anlam ve önemini anlatan 4A Sınıfı Öğretmeni Bayram Ünver, Türkiye Cumhuriyeti'nin 104 yıl önce 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal ve 18 kişilik aynı düşünce ile bir araya gelmiş heyetin Samsun'a Bandırma Vapuru ile gelmesiyle başladı.

Osmanlı Devleti'nin har köşesi düşmanlarca işgal edilmiş, asker ve silahları devre dışı bırakılmıştı. Yurdun her köşesi düşman gölgesi altında ezilmeye başlamıştı. Ama düşmanlar Türk bitti demeden hiçbir şey bitmeyecekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlayan yolculuğu milletin birlik ve beraberliğiyle sonuçlanmıştır.

1. İnönü Savaşında 252, 2. İnönü Savasında 3 bin 875, Eskişehir savaşında 7 bin 500, Sakarya Meydan Muhaberesinde 18 bin, Büyük Taarruzu ve Başkomutanlık Muhaberesinde 14 bin, doğu cephesinde bin 182, güney cephesinde 2 bin 382 toplamda 51 bin 255 şehit vererek bu güzel vatanı kurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk biz savaşın kolay olanı kazandık.

Kılıçla kazandık. Ama zor olanı kalemle olan savaştır demişti. Cumhuriyeti kurduktan sonra kalemle ve zihniyetle zorunlu savaşa başlamıştır. Mustafa Kemal'in öğretmenleri olarak bizler çocuklarınızı Türkiye Cumhuriyetine aşık, çalışkan, fikri hür bağımsız bireyler olarak bu savaşın önemli neferleri olacak" dedi.

A-400M UÇAKLARINDAN CUMHURİYET UÇUŞU

Törende daha sonra öğrenciler Cumhuriyet konulu şiirler okumasının ardından ay yıldızlı bayrağın bayrak hareketleri gösterisi ve Cumhuriyet koreografi çalışmaları sahnelendi. Öğrencilerin gösterileri sırasında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komuteanlığı'ndan havalanan 3 A-400M nakliye uçağı kol uçuşu şeklinde gösteri yaptı. 8 kez tekrarlanan uçuş bayram törene katılan öğrenci ve veliler tarafından büyük alkış aldı.