Kayseri’de devletin şefkat elini sahaya taşıyan isim: Erdoğan Turan Ermiş’ten insana dokunan projeler!

Kayseri'de kamu yönetimini insan odaklı hizmet anlayışıyla buluşturan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, aileden eğitime, gençlerden kadın girişimciliğine uzanan projeleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 26 yıllık kaymakamlık tecrübesini hukuk eğitimiyle birleştiren Ermiş, sahaya dayalı yönetim anlayışıyla vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi ve çözüm üretmeyi hedefliyor.
Yaklaşık bir yıl Kocasinan Kaymakamı olarak görev yapan, son üç aydır ise Kayseri Vali Yardımcılığı görevini de yürüten Ermiş'in çalışmalarında dikkat çeken temel yaklaşım, kamu hizmetini yalnızca kurumların sınırları içinde değil, doğrudan insanın hayatına dokunan bir anlayışla yürütmek.
Ailelerin ekonomik ve sosyal sorunlarından çocukların geleceğine, eğitim ortamlarının niteliğinden kadınların üretime katılmasına kadar pek çok alanda yürütülen projeler, Ermiş'in koordinasyonunda insanı merkeze alan bütüncül bir hizmet yaklaşımını yansıtıyor.
"KOCASİNAN'DA KOCA BİR AİLEYİZ": 1.200 AİLEYE ULAŞAN SOSYAL DAYANIŞMA
2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen "Kocasinan'da Koca Bir Aileyiz" projesi, Ermiş'in insan odaklı hizmet anlayışının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Projenin temelinde, özellikle ilçenin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan ailelerin sorunlarını yerinde görmek, ihtiyaçları doğrudan tespit etmek ve ilgili kurumları harekete geçirerek kalıcı çözümler üretmek bulunuyor.
Bu doğrultuda her gün beş ailenin ziyaret edildiğini belirten Ermiş, işsizlikten sağlığa, eğitimden ekonomik güçlükler ve barınma sorunlarına kadar birçok alanda vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştıklarını ifade ediyor.
Projenin ulaştığı sonuçlar ise çalışmanın kapsamını gözler önüne seriyor:
1.200 aileye ulaşıldı.
862 kişinin iş bulmasına destek sağlandı.
600 kişiye eğitim desteği verildi.
Yaklaşık 400 vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanmasına katkıda bulunuldu.
Bu rakamların arkasında yalnızca istatistikler değil; istihdama kavuşan insanlar, eğitim desteğiyle yeni imkânlara ulaşan bireyler ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşan vatandaşlar bulunuyor.
Ermiş'in yaklaşımı, sosyal desteği yalnızca geçici yardımlarla sınırlı tutmayıp insanların hayat şartlarını iyileştirmeyi, kendi ayakları üzerinde durmalarını desteklemeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.
EĞİTİMDE KALİTE İÇİN SAHADA YÖNETİM ANLAYIŞI
Erdoğan Turan Ermiş'in üzerinde önemle durduğu alanlardan biri de eğitim.
Her pazartesi gerçekleştirilen okul ziyaretleri kapsamında eğitim kurumlarının fiziki koşulları, güvenliği, eğitim kalitesi, akademik başarıları ile sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri değerlendiriliyor.
Öğretmenlerle yapılan toplantılarda okulların ihtiyaçları ve eksiklikleri ele alınırken eğitim ortamlarının daha nitelikli hâle getirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruluyor.
Bu yaklaşım, eğitimi yalnızca akademik başarı göstergeleriyle değerlendirmeyen; öğrencilerin güvenliğini, sosyal gelişimini ve çok yönlü yetişmesini de önemseyen bir anlayışın göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Okulları yerinde görmek, eğitimcilerin görüşlerini dinlemek ve tespit edilen eksiklikler için çözüm aramak, kamu yönetiminin sahayla bağını güçlendiren önemli uygulamalar arasında yer alıyor.
"SENSİZ OLMAZ": GENÇLERİ KAYBETMEYEN, GELECEĞE KAZANDIRAN PROJE
Erdoğan Turan Ermiş'in dikkat çeken çalışmalarından bir diğeri ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in liderliğinde yürütülen "Sensiz Olmaz" projesi.
Gençleri merkeze alan proje, adli sürece dâhil olmuş çocukların yeniden aynı süreçleri yaşamalarının önüne geçmeyi ve risk altındaki çocukların toplumsal hayata daha güçlü katılmalarını desteklemeyi amaçlıyor.
Projenin temelinde, çocukları yalnızca karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerinden değerlendirmek yerine onları aileleri, eğitim hayatları, sosyal çevreleri ve bireysel ihtiyaçlarıyla birlikte ele alan multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşım bulunuyor.
Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinden oluşan 12 kişilik koordinasyon kurulu görev yapıyor. Kocasinan ilçesinde ayrıca 12 mentor ve 8 temsilcinin yanı sıra hukuk danışmanı, Yeşilay temsilcisi ve ihtiyaç duyulduğunda gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.
Proje, 12-18 yaş grubundaki hem adli sürece dâhil olmuş hem de risk altında bulunan çocukları kapsıyor. Çocuklara bir yıl boyunca mentorluk desteği sunulması, haftalık görüşmeler yapılması ve düzenli etkinliklerle sosyal yaşama katılımlarının artırılması hedefleniyor.
Ailelerin sürece dâhil edilmesi, çocukların eğitim hayatlarının desteklenmesi ve kamu kurumlarının ortak hareket etmesi, projenin temel unsurlarını oluşturuyor.
Buradaki amaç, yalnızca bir çocuğun mevcut sorununa müdahale etmek değil; onun yeniden aynı sorunlarla karşılaşmasını önlemek, kendisini değerli hissetmesini sağlamak ve geleceğe güvenle bakabileceği bir ortam oluşturmaktır.
KOCASİNAN'DAN KAYSERİ'YE, KAYSERİ'DEN TÜRKİYE'YE UZANMASI HEDEFLENİYOR
İlk etapta pilot bölge olarak Kocasinan ilçesinde uygulanan "Sensiz Olmaz" projesinde yüzde 90'ın üzerinde başarı elde edildiği ifade ediliyor. Projenin hedefi, elde edilen sonuçların değerlendirilerek uygulamanın Kayseri genelinde yaygınlaştırılması ve ardından Türkiye çapında örnek bir modele dönüştürülmesi.
Ermiş'in çocuklara yönelik yaklaşımının merkezinde ise devletin şefkatli, merhametli ve güler yüzlü yüzünü göstermek bulunuyor.
Çocukların bir kez bile ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken bu anlayış, her çocuğun ayrı bir hayat, ayrı bir gelecek ve ayrı bir sorumluluk olduğu gerçeğini öne çıkarıyor.
Çünkü bir çocuğun yeniden topluma kazandırılması, yalnızca o çocuğun hayatını değil, ailesini ve gelecekte içinde yaşayacağı toplumu da etkiliyor.
"Bir çocuğu bile kaybetmemek" anlayışıyla şekillenen proje, cezalandırıcı yaklaşımın ötesine geçerek önleyici, destekleyici ve topluma kazandırıcı hizmet modelini güçlendirmeyi amaçlıyor.
KADINLARIN ÜRETİM GÜCÜNÜ EKONOMİYE KAZANDIRAN 43 KOOPERATİF
Erdoğan Turan Ermiş'in üzerinde durduğu bir diğer önemli alan ise kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte kadın kooperatiflerinin sayısının 43'e ulaştığı belirtiliyor.
Kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayan bu çalışmalarla kooperatiflerin fuarlara katılımı destekleniyor; muhasebe ve finans konularında rehberlik sağlanıyor, ürünlerin tanıtılması ve satışa sunulması için stant desteği veriliyor.
Kayseri'nin ilçelerine yayılan kooperatiflere yönelik destekler, kadınların üretim süreçlerinde daha etkin rol almasını, kendi gelirlerini elde etmesini ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmesini hedefliyor.
Kadınların el emeğiyle ortaya çıkardıkları ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşması, yerel üretimin değer kazanması ve aile ekonomilerine katkı sağlanması da çalışmaların önemli boyutları arasında bulunuyor.
Bu yaklaşım, kadınları yalnızca sosyal desteklerin yararlanıcısı olarak değil, üretimin, girişimciliğin ve ekonomik kalkınmanın aktif aktörleri olarak gören bir anlayışı yansıtıyor.
BİR KAPI BİN UMUT": HALK GÜNÜ'NDE DİNLEYEN, ANLAYAN VE ÇÖZÜM ÜRETEN YÖNETİM ANLAYIŞI
Erdoğan Turan Ermiş'in insan odaklı kamu yönetimi anlayışının önemli uygulamalarından biri de "Bir Kapı Bin Umut" projesi kapsamında yürütülen Halk Günü buluşmaları.
Vatandaşları dinleyen, taleplerini anlayan ve ihtiyaçlara yönelik vakit kaybetmeden aksiyon alan bir yönetim anlayışının somut örneği olan proje, 17 Temmuz 2025 tarihinde hayata geçirildi. Halk Günü buluşmalarıyla vatandaşların sorunlarını doğrudan yetkililere iletebildiği, taleplerinin ilgili kurumlara aktarılabildiği ve çözüm süreçlerinin takip edildiği bir mekanizma oluşturuldu.
Projenin başlangıcından bugüne kadar toplam 2 bin 675 vatandaşla birebir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde dile getirilen talepler doğrultusunda kamu kurumları, yerel yönetimler, hayırseverler ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanarak vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.
Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ise dikkat çekici boyutlara ulaştı:
* 2 bin 601 vatandaşa maddi destek sağlandı.
* 981 vatandaşın engellilik durumu ve bakım hizmetlerine ilişkin talepleri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından karşılandı.
* 2 bin 113 vatandaşın eşya ve gıda talepleri, belediyemizle iş birliği içerisinde yürütülen Sosyal Market aracılığıyla karşılandı.
* 38 vatandaşın burs talebi hayırseverlerin desteğiyle karşılandı.
* 807 vatandaşın istihdam talebi İŞKUR aracılığıyla değerlendirildi.
* 1.027 vatandaşın eğitimle ilgili talepleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandı.
* 38 vatandaşın doğal gazla ilgili talepleri Kayserigaz iş birliğiyle çözüme kavuşturuldu.
* 7 vatandaşın emniyetle ilgili talepleri Emniyet Müdürlüğü tarafından değerlendirildi.
* 1.603 vatandaşın sağlıkla ilgili talepleri İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karşılandı.
* 32 vatandaşın yol yapımı ve ulaşım konusundaki talepleri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi iş birliğiyle çözüme kavuşturuldu.
* 47 vatandaşın akülü araç talebi hayırseverlerin katkılarıyla karşılanırken araçların aküleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edildi.
* 13 vatandaşın kreş desteği talebi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından karşılandı.
* 1 vatandaşın su hizmetlerine ilişkin talebi KASKİ'ye iletilerek çözüme kavuşturuldu.
* 4 vatandaşın cami lojmanlarına ilişkin talebi İlçe Müftülüğü tarafından karşılandı.
"Bir Kapı Bin Umut" projesi, vatandaşların yalnızca taleplerini dinlemekle sınırlı kalmayan; bu talepleri ilgili kurumlara ulaştıran, çözüm sürecini takip eden ve kurumlar arasında iş birliği sağlayan bir hizmet modelini ortaya koyuyor.
Halk Günü uygulamasıyla vatandaş ile kamu yönetimi arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, ihtiyaçların doğrudan kaynağından tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
Bu yönüyle proje, devletin vatandaşına ulaşmasını bekleyen değil, vatandaşını dinlemek için kapısını açan; sorunları yerinde tespit ederek çözüm için harekete geçen bir yönetim anlayışının yansıması olarak öne çıkıyor.
ERDOĞAN TURAN ERMİŞ'İN HİZMET ANLAYIŞINDA İNSAN MERKEZDE
Ailelere yönelik ziyaretler, eğitim kurumlarında yürütülen değerlendirmeler, gençleri yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan çalışmalar ve kadın kooperatiflerine verilen destekler, farklı alanlarda yürütülse de ortak bir hedefte buluşuyor: İnsanların hayatına dokunmak ve ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmalarını sağlamak.
Yaklaşık 26 yıllık mülki idare tecrübesini Kayseri'deki görevlerine taşıyan Erdoğan Turan Ermiş, kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendiren ve vatandaşın ihtiyacını yerinde tespit etmeye dayanan bir çalışma anlayışını öne çıkarıyor.
Bu projelerde valilik, kaymakamlık, eğitim kurumları, sosyal destek mekanizmaları ve ilgili kamu kuruluşlarının koordinasyonu büyük önem taşıyor. Ermiş'in sahaya dayalı yaklaşımı da bu kurumların ortak hedefler doğrultusunda çalışmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
Özellikle çocukların geleceği, ailelerin yaşam koşulları ve kadınların ekonomik hayata katılımı gibi toplumsal açıdan kritik alanlara odaklanılması, projelerin önemini daha da artırıyor.
BİR YÖNETİM ANLAYIŞINDAN DAHA FAZLASI: İNSANA DOKUNAN DEVLET
Kayseri'de yürütülen bu çalışmaların ortak paydası, kamu hizmetini vatandaşın gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmak.
Bir ailenin iş bulmasına destek olmak, bir öğrencinin eğitim koşullarını iyileştirmek, risk altındaki bir çocuğun geleceğine sahip çıkmak veya bir kadının ürettiği ürünün ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak… Her biri, sosyal devlet anlayışının insan hayatındaki karşılığını ortaya koyuyor.
Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş'in çalışmalarında öne çıkan temel mesaj da burada şekilleniyor: Başarı, yalnızca yürütülen projelerin sayısıyla değil, insanların hayatında meydana getirdiği olumlu değişimle ölçülüyor.
Kayseri'de ailelere, gençlere, kadınlara ve eğitime uzanan bu çalışmalar, insanı merkeze alan kamu hizmetinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, "Amacımız insanımıza dokunmak" anlayışını da hizmetin temel ilkesi hâline getiriyor.
İnsanı gören, ihtiyacı yerinde tespit eden ve çözüm için kurumları harekete geçiren bu yaklaşım; Kayseri'de daha güçlü bir toplumsal dayanışma, daha güvenli bir gelecek ve daha kapsayıcı bir hizmet anlayışı için dikkat çeken bir örnek oluşturuyor.