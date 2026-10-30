Kayseri’de devletin şefkat elini sahaya taşıyan isim: Erdoğan Turan Ermiş’ten insana dokunan projeler!

"SENSİZ OLMAZ": GENÇLERİ KAYBETMEYEN, GELECEĞE KAZANDIRAN PROJE

Erdoğan Turan Ermiş'in dikkat çeken çalışmalarından bir diğeri ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in liderliğinde yürütülen "Sensiz Olmaz" projesi.

Gençleri merkeze alan proje, adli sürece dâhil olmuş çocukların yeniden aynı süreçleri yaşamalarının önüne geçmeyi ve risk altındaki çocukların toplumsal hayata daha güçlü katılmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin temelinde, çocukları yalnızca karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerinden değerlendirmek yerine onları aileleri, eğitim hayatları, sosyal çevreleri ve bireysel ihtiyaçlarıyla birlikte ele alan multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşım bulunuyor.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinden oluşan 12 kişilik koordinasyon kurulu görev yapıyor. Kocasinan ilçesinde ayrıca 12 mentor ve 8 temsilcinin yanı sıra hukuk danışmanı, Yeşilay temsilcisi ve ihtiyaç duyulduğunda gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.

Proje, 12-18 yaş grubundaki hem adli sürece dâhil olmuş hem de risk altında bulunan çocukları kapsıyor. Çocuklara bir yıl boyunca mentorluk desteği sunulması, haftalık görüşmeler yapılması ve düzenli etkinliklerle sosyal yaşama katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Ailelerin sürece dâhil edilmesi, çocukların eğitim hayatlarının desteklenmesi ve kamu kurumlarının ortak hareket etmesi, projenin temel unsurlarını oluşturuyor.

Buradaki amaç, yalnızca bir çocuğun mevcut sorununa müdahale etmek değil; onun yeniden aynı sorunlarla karşılaşmasını önlemek, kendisini değerli hissetmesini sağlamak ve geleceğe güvenle bakabileceği bir ortam oluşturmaktır.