650 BİN LİRA CEZA KESİLDİ!

Polisin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu Ş.T.'nin otomobili Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi'nde durduruldu. Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü Ş.T.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 650 bin TL ceza uygulanarak polis merkezine götürüldü. Yapılan araştırmada otomobilin plakasının 38 J 0063 olduğu tespit edildi.