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Giriş Tarihi: 14.10.2026 05:23

Kayseri’de evlat dehşeti! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’de A.D., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Süleyman D.’yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden A.D., hastaneye kaldırıldı.

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DHA
Kayseri’de evlat dehşeti! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katında oturan Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., babası Süleyman D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Babası kanlar içerisinde yere yığılınca A.D., ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

Gürültü nedeniyle komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. A.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#MELİKGAZİ #KAYSERİ
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Kayseri’de evlat dehşeti! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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