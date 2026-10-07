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Giriş Tarihi: 7.10.2026 19:23

Kayseri’de kardeşler arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı!

Kayseri'de iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi oto tamirhanesinde tüfekle vurarak yaralarken, kaçan saldırgan için çalışma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Kayseri’de kardeşler arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı!
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Olay, Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3120'inci Sokak'ta meydana geldi. Ö.B. ile kardeşi Ö.Ç.B. arasında oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi tüfekle vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ö.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#KAYSERİ #KOCASİNAN

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Kayseri’de kardeşler arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı!
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