Kayseri’de kardeşler arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı!

Olay, Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3120'inci Sokak'ta meydana geldi. Ö.B. ile kardeşi Ö.Ç.B. arasında oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.