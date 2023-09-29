Kayseri’de köpeğe saldırı olayında takipsizlik kararı

Olay, geçen yıl 17 Aralık'ta General Emir Mahallesi'ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda meydana geldi. Hasan Alıcı, yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence yaptı. Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan A. hakkında, 'Bir hayvanın neslini yok etme' suçundan iddianame düzenlendi. Kayseri 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede yapılan değerlendirme sonrası, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinde yer alan ve suça ilişkin soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlı olduğu gerekçesiyle, iddianame reddedilerek yeniden savcılığa iade edildi.



TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı yetkililer tarafından kendilerine yazılı bir başvuru olmadığından ve köpeğin sahibi şikayette bulunmadığı gerekçesiyle, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.