Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de korku dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu: Sobaya döktüğü yakıt kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:37 Son Güncelleme: 04.11.2026 09:38

Kayseri’de korku dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu: Sobaya döktüğü yakıt kabusu yaşattı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. oto kiralama ofisinde alkol bazlı jel yakıt dökülen paletli sobanın patladığı anlar kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

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Kayseri’de korku dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu: Sobaya döktüğü yakıt kabusu yaşattı!
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Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir oto kiralama ofisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Emrullah G., peletli sobayı yakmak için restoranlarda yemekleri sıcak tutmak için kullanılan alkol bazlı jel yakıtı paletlerin üzerine döktü.

SOBADA KORKUTAN PATLAMA

O sırada sobada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emrullah G.'nin sobayı tutuşturmaya çalıştığı anda patlamanın meydana geldiği ve içerdekilerin panikle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Kayseri'de bir iş yerindeki sobanın bomba gibi patlama anı kamerada

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCASİNAN #KAYSERİ

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Kayseri’de korku dolu anlar! Her şey saniyeler içinde oldu: Sobaya döktüğü yakıt kabusu yaşattı!
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