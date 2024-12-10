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Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:35 Son Güncelleme: 10.12.2024 10:35

Kayseri'de korkunç cinayet: Sefa Özkan bıçaklanarak öldürüldü!

Korkunç olay Develi ilçesinde meydana geldi. Sefa Özkan (36), tartıştığı N.U. (26) tarafından bıçaklanarak katledildi...

DHA
Kayseri’de korkunç cinayet: Sefa Özkan bıçaklanarak öldürüldü!

Kanlı olay, dün saat 23.30 sıralarında Develi ilçesi Sanayi Sitesi 2'nci Cadde'de meydana geldi. N.U. ile Sefa Özkan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sefa Özkan, N.U. tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın şüphelisi N.U.'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kayseri'de korkunç cinayet: Sefa Özkan bıçaklanarak öldürüldü!
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