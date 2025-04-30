Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 30.4.2025 21:56

Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kayseri’de özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin ters döndüğü kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu ve otobüste bulunan 7 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı

DHA
Kayseri’de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. N.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü ile Ahmet Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Barış Y. ve otobüste bulunan 7 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz