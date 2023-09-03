Kayseri’de sağanak yağış hayatı felç etti

Kayseri ve ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Kayseri'nin birçok noktasında sel suları ulaşımı durdurdu.

Melikgazi ilçesi Becen mahallesinde çok sayıda araç selde mahsur kaldı. Bünyan İlçesi kahveci köyünde ise sel suları bir kamyonu dereye sürükledi. Köyde çiftçilerin tohumluk buğdayları da sele gitti. Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Özkan Altun, bölgede incelemelerde bulundu. Bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bünyan Beledilesi'nden yapılan açıklamada; "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyor aciliyet ve ihtiyaç olmadığı sürece evden çıkmamalarını rica ediyoruz" denildi.

Öte yandan Özvatan ilçesi Kermelik Mahallesi'nde ise yağışla birlikte yamaçlardan düşen kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Kayseri şehir merkezinde ise yağış sonrası oluşan selde bir çok sürücü mahsur kaldı. Şehrin birçok noktasında trafikte aksamalar meydana gelirken bir alışveriş merkezinin çatısı ise yağışla birlikte çöktü. Birçok işyerini ise su bastı.