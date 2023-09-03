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Giriş Tarihi: 3.9.2023 22:55 Son Güncelleme: 3.9.2023 23:19

Kayseri’de sağanak yağış hayatı felç etti

Kayseri’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Bünyan İlçesi Kahveci köyünde yağış sele dönüşürken, bir kamyon sele kapıldı. Özvatan ilçesinde yamaçlardan kaya parçaları yolu ulaşıma kapatırken, kent merkezinde ise sel nedeniyle birçok noktada ulaşım dururken bir alışveriş merkezinin çatısı çöktü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de sağanak yağış hayatı felç etti

Kayseri ve ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Kayseri'nin birçok noktasında sel suları ulaşımı durdurdu.

Melikgazi ilçesi Becen mahallesinde çok sayıda araç selde mahsur kaldı. Bünyan İlçesi kahveci köyünde ise sel suları bir kamyonu dereye sürükledi. Köyde çiftçilerin tohumluk buğdayları da sele gitti. Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Özkan Altun, bölgede incelemelerde bulundu. Bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bünyan Beledilesi'nden yapılan açıklamada; "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyor aciliyet ve ihtiyaç olmadığı sürece evden çıkmamalarını rica ediyoruz" denildi.

Öte yandan Özvatan ilçesi Kermelik Mahallesi'nde ise yağışla birlikte yamaçlardan düşen kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Kayseri şehir merkezinde ise yağış sonrası oluşan selde bir çok sürücü mahsur kaldı. Şehrin birçok noktasında trafikte aksamalar meydana gelirken bir alışveriş merkezinin çatısı ise yağışla birlikte çöktü. Birçok işyerini ise su bastı.

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Kayseri’de sağanak yağış hayatı felç etti
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