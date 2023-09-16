Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanmıştı: Polis memuru şehit oldu
Giriş Tarihi: 16.9.2023 23:51

Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanmıştı: Polis memuru şehit oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir kıraathanede 13 Ağustos'ta yaşanan tartışmaya müdahale ederken tüfekle yaralanan polis memuru Murat Akpınar tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA
Kayseri’de silahlı saldırıda yaralanmıştı: Polis memuru şehit oldu

Kayseri'de bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu. Şehit için yarın Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek.

Polisin naaşı Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından "Şehidimiz var... 13.08.2023 tarihinde emniyet haber merkezinden gelen kavga olay anonsunu duyar duymaz olay yerine intikal eden kahraman polis memurumuz Murat Akpınar olaya müdahale esnasında taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir aydır hastanede tedavi görmekteydi. Bugün gece saatlerinde polisimiz tedavi gördüğü hastanede tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayarak Hakk'a yürüdü. Şehidimizin yakınlarının, Kayseri'mizin ve milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası dikkat çeken çıkış: AB bunu hiç istemez!
Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı önünde kazandı! Yeni transferler Samsunspor karşısında şov yaptı…
SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı
Son dakika: Macron Fransa'yı şoke eden haberi duyurdu! Nijer Büyükelçi'yi rehin aldı
İBB'nin sabotajcı iftirası attığı vatandaş: Yargı önünde hesaplaşacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Camide alkol kullandığı anları sosyal medyada paylaşmıştı: İfadesi ortaya çıktı!
Kim kimi terk etti?
Dehşete düşüren görüntü: Başı, eli ve ayağı olmayan kadın cesedi sahile vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanmıştı: Polis memuru şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA