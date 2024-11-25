Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de yarın okullar tatil mi olacak? 26 Kasım Salı günü Kayseri’de okullar kar tatili olur mu?
Giriş Tarihi: 25.11.2024 13:33 Son Güncelleme: 25.11.2024 13:33

Kayseri’de yarın okullar tatil mi olacak? 26 Kasım Salı günü Kayseri’de okullar kar tatili olur mu?

Ülke genelinde kar yağışı, soğuk hava ve don sonrası Konya’da yarın okular tatil mi? Sorusu araştırılmaya başladı. 25 Kasım Pazartesi kar ve soğuk hava nedeniyle şehirde eğitime bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahminiyle sağanak kar yağışının devam edeceği ve sıcaklıkların sıfırın altında seyredeceği belirtildi. Valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından bekleniyor.Peki, Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kayseri’de okullar tatil olacak mı?

Kayseri’de yarın okullar tatil mi olacak? 26 Kasım Salı günü Kayseri’de okullar kar tatili olur mu?

26 Kasım Salı Kayseri'de yarın okullar tatil mi edildi sorusuna yanıt aranıyor. Söz konusu ilde etkili olan sağanak kar ve tipi nedeniyle Kayseri'de ve birçok ilde eğitime ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler yarın için okullarla ilgili gelecek duyuruları takip ediyor. Peki, 26 Kasım Salı yarın Kayseri'de okullar tatil mi?

26 KASIM SALI KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hal böyleyken yarın okulların tatil olup olmayacağı da öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 26 Kasım Salı günü ülke genelinde birçok ilde sağanak kar yağışı bekliyor. Okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda henüz Valilik açıklaması gelmedi. Akşam saatlerine doğru açıklamaların gelmesi ön görülüyor. Resmi bir açıklama yapıldığında yer vereceğiz.

SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji, yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı. Buna göre Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

DONA KARŞI UYARI!
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 0 derecenin altında düşmesi sebebiyle don olayı yaşanabilme ihtimaline karşı uyardı.

KAYSERİ'DE SAĞANAK KAR VE TİPİ ETKİLİ OLACAK!

Soğuk havanın ve kar yağışının hâkim olduğu Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 0 altında devam edecek. Meteorolojiden alınan son tahminlere göre Kayseri'de kar yağışı sağanak bir şekilde 26 Kasım'da devam edecek.

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Kayseri’de yarın okullar tatil mi olacak? 26 Kasım Salı günü Kayseri’de okullar kar tatili olur mu?
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