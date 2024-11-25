Kayseri’de yarın okullar tatil mi olacak? 26 Kasım Salı günü Kayseri’de okullar kar tatili olur mu?

SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji, yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı. Buna göre Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.