Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın şehadet haberi Kayseri'deki ailesine verildi. 41 yaşındaki şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi askeri helikopter, Eskişehir'de gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesinin Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 5 asker şehit oldu. Kazada şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın acı haberi Kayseri'ye ulaştı.

KAYSERİ'DEKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, şehidin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Defne Sokak'ta bulunan babaevine giderek ailesine şehadet haberini bildirdi. Acı haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve mahalle sakinleri aileye destek olmak için eve gelirken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu. Şehit Muhammed Nurullah Erarslan'ın Tuğba Erarslan ile evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.