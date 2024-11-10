Kayyum sonrası yasa dışı eylemlere 253 gözaltı

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekili görevlendirildikten sonra yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı Terör suçlarından, 27'si Güvenlik suçlarından olmak üzere 253 şüpheli gözaltına alındı.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 33'ü tutuklandı.

37'si hakkında adli kontrol kararı verilen şüphelilerden 3'ü hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.