Kaza geçiren polis memuru şehit oldu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası sonucu hayatını kaybederek şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Kocaeli Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cemalcan Ev, 29 Haziran Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında görevi başında iken Kocaeli D-100 Karayolu üzerinde yaralamalı trafik kazası geçirmesi sonrası yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi pazar günü saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından, memleketi Ordu'ya gönderilerek Gölköy ilçesi Kaleköy Köy Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Kale Köy Camiinde toprağa verieceği öğrenildi. Şehit Polis memuru için Kocaeli Valiliği tarafından yapılan paylşımda ise şu ifadeler kullanıldı."Şehidimiz memleketi Ordu'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında iken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Cemalcan Ev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Pazar günü saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde şehidimiz için yapılacak törenin ardından, baba ocağı olan Ordu'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Şehidimiz polis memuru Cemalcan Ev'e Allah'tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve polis teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı âli olsun."