Kaza kurbanı Asena düğün hazırlığındaydı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde İ.G. idaresindeki patates yüklü kamyonun 6 araca çarptığı feci kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Jandarma ekipleri tarafından kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü İ.G. ise (23) sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.Sürücü İ.G.'nin ehliyetinin kamyon kullanmaya uygun olmadığı öne sürüldü. Ayrıca sürücünün ifadesinde, frenleri tutmadığı için kamyonun durmadığını söylediği iddia edildi. Kazada hayatını kaybeden Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) dün toprağa verildi. Kazada ölenlerden mobilya firmasında iç mimar olarak çalışan ve aynı zamanda MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Köymen'in kardeşi olan Buse Asena Köymen'in nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Buse Asena Köymen'in cenazesi Bornova ilçesi Hüseyin İsabey Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şeneren ve Gül'ün cenazeleri ise İzmir'de toprağa verildi. Kazada ölen Arzu Darik Şeneren'in de 7 yıllık evli olduğu ve bir oğlunun bulunduğu belirtildi.