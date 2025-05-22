Oğuz Murat Aci’nin ailesinden gelinlerine tepki: Oğlumuzun kanını sattı!

İstanbul Eyüpsultan'da, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan ve ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan diğer müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetlerinden vazgeçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirtildi.

BABA: YAZIKLAR OLSUN

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise davadan vazgeçmediklerini söyledi. Baba Özer Aci, yaptığı açıklamada, "Utanmadan maddi sıkıntı çektiğini söylemiş. Altında sıfır arabası var. Oğlum hayat sigortası yaptırmış, onu dahi kuruşuna kadar teslim ettim. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Aci, "Benim kırmızı çizgim davamdır" dedi. Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci de "Gelinimin altında 2 milyonluk sıfır araba var. 50 binin üzerinde maaşı var. Kira geliri var. Oğlumun kanını sattı. Helal etmiyorum" ifadesini kullandı.