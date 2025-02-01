Kaza kurbanı Sezin’in annesi SABAH’a konuştu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 Aralık 2024 tarihinde 10 yaşındaki Sezin Sezgin'e çarparak ölümüne neden olan kadın sürücü H.Ö'nün bir gece gözaltına alındıktan sonra ev hapsi ile cezalandırılması aileyi isyan ettirdi. SABAH'a konuşan anne Ece Naldemir Sezgin, "Olayın şokuyla 'Kızıma çok mu hızlı çarptın' diye sordum ve o esnada bana dönerek üzerime yürüyüp, 'Senin kızın önüme atladı geri zekâlı, kızına sahip çıksaydın' diyerek bağırıp hakaret etti. Kamera görüntülerinde de var bunlar. Sürücünün hız sınırını aşarak kızıma çarptığını kızımın çığlıklarından da hissettim. Yola hiç bakmamış. Fren izi yok. İhmali ve kusuru çok büyük, sonuna kadar şikâyetçiyim. Kızımın sesini duyurmak için elimden geleni yapacağım" dedi.Sezgin, kızı için başlatılan imza kampanyasına aralarında Demet Akalın ve Niran Ünsal'ın da bulunduğu 12 bin kişinin destek için katıldığını söyledi. Talihsiz Sezin'in avukat olan halası Özlem Sezgin Azal da bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Öte yandan sürücü kadının stajyer ehliyeti olduğu ortaya çıktı. Talihsiz Sezin'in halası Avukat Özlem Sezgin Azal da sanığın ev hapsi yerine tutuklu yargılanması gerektiğini belirtti.