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Giriş Tarihi: 17.9.2023 15:45 Son Güncelleme: 17.9.2023 15:54

Kaza sanılıyordu yorgun mermi kurbanı çıktı

Gaziantep’te motosikletiyle işten eve dönerken dengesini kaybedip yere düşen ve ağır yaralanan ve bir hafta sonra yaşamını yitiren 25 yaşındaki işçinin kaza yapmadığı başına isabet eden yorgun mermiyle yaralandığı ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kaza sanılıyordu yorgun mermi kurbanı çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Murat Sever, 10 Eylül'de çalıştığı fabrikada mesaisini tamamladıktan sonra motosikleti ile evine giderken dengesini kaybederek yere düştü. Murat Sever'in kaza yaptığını düşünerek yardıma koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ağlık ekipleri Murat Sever'in başına mermi isabet ettiğini belirledi. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Murat Sever 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Sever'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Nizip ilçesinin kırsal Salkım Mahallesi'nde toprağa verildi. Polis, Murat Sever'in ölümüne neden olan silahı ateşleyen zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaza sanılıyordu yorgun mermi kurbanı çıktı
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