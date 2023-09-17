Kaza sanılıyordu yorgun mermi kurbanı çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Murat Sever, 10 Eylül'de çalıştığı fabrikada mesaisini tamamladıktan sonra motosikleti ile evine giderken dengesini kaybederek yere düştü. Murat Sever'in kaza yaptığını düşünerek yardıma koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ağlık ekipleri Murat Sever'in başına mermi isabet ettiğini belirledi. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Murat Sever 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Sever'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Nizip ilçesinin kırsal Salkım Mahallesi'nde toprağa verildi. Polis, Murat Sever'in ölümüne neden olan silahı ateşleyen zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.