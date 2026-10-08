Kaza yapan aracına bakarken canından oldu

Kaza, saat 03.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Boz'un (52) kullandığı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç ağaçlık alana savrulduktan sonra taklalar atarak yan yattı. Kazada panelvan sürücüsü Mustafa Boz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi İ.B. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak kenara alınan çift için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.



HASARINI KONTROL ETMEK İSTERKEN TIR ÇARPTI

Kazanın ardından Mustafa Boz, panelvanındaki hasarı kontrol etmek için aracının yanına yöneldi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen K.B. (52) yönetimindeki 06 FOL 631 plakalı TIR, Boz'a ve panelvana çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Otoyol Jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.





EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan İ.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa Boz'un cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.



TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü K.B., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.