Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ereğli ilçesi Hortu Mahallesinde yaşandı. A.Ç. (53) idaresindeki 33 BKJ 58 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.Hızını alamayan araç daha sonra takla attı. Otomobilde bulunan LPG tankı ise bir süre sonda alev alıp, patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamadan önce araçtan çıkmayı başaran S.Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu E.Y.Ç. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ancak söndürülen araçta sürücü ile birlikte araçtaki yolcular U.Ç. (27), Z.Ç. (28) ve E.G'nin (50) yanarak öldüğü belirlendi.Cenazeler olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.