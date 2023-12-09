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Giriş Tarihi: 9.12.2023 19:08 Son Güncelleme: 9.12.2023 19:42

Kaza yapan sürücüye yardım ederken canlarından oldular

Sivas’ta kazazedeye yardım için duran iki kişiye başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canlarından oldular

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan sürücüye yardım etmek için duran Raşit Özdemir (57) ve Mert Eren Öcal'a (29) seyir halindeki başka bir araç çarptı. İki kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Sivas- Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan F.Y.'ye yardım etmek için emniyet şeridinde duran sürücü Raşit Özdemir ile yanında yolcu olarak bulunan Mert Eren Öcal'a aynı istikametten gelen hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Raşit Özdemir Sivas Numune Hastanesi'ne Mert eren Öcal ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralıda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Raşit Özdemir ve mert eren Öcal Sivas Yıldız Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kaza yapan sürücüye yardım ederken canlarından oldular
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