Kaza yerinden kaçan sürücüden pes dedirten sözler! "Araba sizin olsun her şeye kabulüm sadece..."

Kaza, Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet D.'nin kullandığı 07 AIE 676 plakalı hafif ticari araç ile Mesut C.A.'nın kullandığı 07 ADK 277 plakalı otomobil çarpıştı.

"DÖV ÖLDÜR BENİ!

Çarpmanın şiddetiyle refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilde şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. "Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm" Kazanın ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşan ve çevredeki vatandaşlar tarafından takip edilen Ahmet D., "Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm. Döv, öldür beni. Alkollü değilim ki" dedi.