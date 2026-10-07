Kaza yokuşunda asfalt skandalı! Annesi ölen vatandaş isyan etti: "Altı boşaldı… Su basıyor"

"KAMYONLAR VEYA YOKUŞU ÇIKAMAYAN BÜTÜN ARAÇLAR, SUDAN KAYARAK DİREKT HALKIN ÜZERİNE GELİYOR VEYA DÜKKANIMIZA GİRİYOR"

Defne Belediyesinin yaptığı asfalt yüzünden yağan yağmur sularının iş yerine geldiğini ifade eden Hakan Çaret, kış aylarında yokuş yukarı çıkan araçların sudan dolayı zorlanarak çıkamayacağını ifade ederek "Burası Dursunlu Mahallesi ve burada asfaltımızdaki daha önceki meyil yüzünden su geçmiyordu. Ama şu anda asfalt çekildiği için yukarıdan direkt meyil benim dükkanıma verildi. Ben üç günden beri siftah edemiyorum. Benim zararım 40-50 bin TL oldu. Yetkililere seslendik, izah ettik, başlarında durduk. Belediye çalışanlarına rica ettik, belediyeye söyledik, başkana söyledik. Başkan ilgileneceğini söyledi ama hala biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Kışın girişindeyiz. Dağdan gelen su yüzünden ben şu anda esnaf olarak zarardayım.

En azından eskiden bir tık daha iyiydi. Şu anda bütün su dükkanımın içine akıyor. Ya buraya bir çare bulunsun ya da o meyili düzeltsinler. Buraya bir kere bu asfaltın kenarlarına istinat duvarı yapılması şart. Hatta oraya 1-1,5 metre yüksekliğinde briket duvar çekilmesi lazım. Burada küçük çocuklar var. Kamyonlar veya yokuşu çıkamayan bütün araçlar, sudan kayarak direkt halkın üzerine geliyor veya dükkanımıza giriyor. Yani buna mutlaka birilerinin ölmesi mi lazım ve zaten öldü, Allah rahmet eylesin. Daha başka kişilerin mi ölmesi lazım. Buraya bir çare bulmak için çocukların mı ölmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör