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Giriş Tarihi: 2.11.2023 11:13

Kazada ağır yaralanmıştı! 16 yaşındaki Melike'den acı haber...

Antalya'da Melike Oğuz, okula gitmek için babasıyla evden çıktı. Kullandıkları motosiklet, otobüsle çarpıştı. Ağır yaralanan Melike Oğuz, 7 gündür verdiği yaşam savaşını kazanamadı...

İHA
Kazada ağır yaralanmıştı! 16 yaşındaki Melike’den acı haber...

Yürek yakan kaza Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Belek turizm merkezi yolu üzerinde otogar karşısında meydana geldi. Hüseyin Oğuz'un kullandığı ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan baba Hüseyin Oğuz ile kızı Melike Oğuz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Melike Oğuz, daha sonra Antalya'da hastaneye sevk olurken 1 haftadır yoğun bakımda kaldığı hastanede kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kazaya karışan ve daha önce ifadesi alınan otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kazada ağır yaralanmıştı! 16 yaşındaki Melike'den acı haber...
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