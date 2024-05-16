Kazada ağır yaralanmıştı: Kurtarılamadı

Kocaeli Kandıra-Kefken Yolu'nda meydana gelen kazada, Fatih Koç idaresindeki tüp yüklü kamyonet, hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Fatih Koç (42) ile hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

FATİH KOÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Fatih Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koç'un vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Kendisi, yaklaşık 20 gün önce işe başlamıştı. Fatih Koç'un cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Derince Çınarlı Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.