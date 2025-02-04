Kazada ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı

İddiaya göre 2 Şubat 2025 günü meydana gelen motosiklet kazasında, İbrahim Durmuş hakimiyetindeki motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet devrildi. Kazada sürücü İbrahim Durmuş ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden geçten acı haber sabah saatlerinde geldi. 22 yaşındaki İbrahim Durmuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir otomotiv firmasında çalışan ve Başiskele Kullar mevkiinde ikamet eden Durmuş'un cenazesi Kullar merkez camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Kullar mezarlığa defnedilecek.