Kazada cirit sporcusu Yağmur öldü... Babası ve ablası ağır yaralandı

Malatya'dan kızları Yağmur (14) ve Hazal Dedecan (20) ile birlikte Mersin'e dönen Ahmet Dedecan'ın (45) kullandığı otomobil, Adana otoyolunda kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada cirit sporcusu Yağmur Dedecan öldü, Ahmet ve Hazal Dedecan ise ağır yaralandı. Acı haberle adeta dünyası yıkılan anne Taybet Dedecan (44), "Kızım spor lisesini kazanmıştı. Bu yıl orada okula başlayacaktı. Pamuk gibi bir çocuktu. Hayalleri vardı, yarım kaldı. Allah'ım onu yanına aldı, nur içinde yatsın" diyerek gözyaşına boğuldu.

ÜNİVERSİTEDE YATAY GEÇİŞ YAPACAKTI

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı çıkışına yakın bir noktada meydana geldi. Ahmet Dedecan, Malatya İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi kızı Hazal Dedecan'ı yatay geçiş işlemlerini yapmak için cirit sporcusu diğer kızı Yağmur Dedecan ile birlikte Malatya'ya gitti. Dedecan ailesi üniversitedeki işlemlerini tamamladıktan sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Direksiyondaki baba Ahmet Dedecan, direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjdeki bariyerlere çarptı.

YAĞMUR YAŞAMINI YİTİRDİ

Baba ve iki kızı kazanın ardından hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Otoyoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Yağmur Dedecan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ahmet ile kızı Hazal Dedecan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet ve Hazal Dedecan'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Yağmur Dedecan'ın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"HAYALLERİ YARIM KALDI"

Acı haberle adeta dünyası yıkılan anne Taybet Dedecan, yakınlarıyla birlikte Adana'ya gitti. Adli Tıp Kurumu önünde uzun süre gözyaşı döken Dedecan, "Kazayı çok bilmiyorum ancak otoyolda refüje çıkmışlar. Araçta eşim ve çocuklarım vardı. Kızım spor lisesini kazanmıştı, oraya gidecekti. Hayalleri vardı, yarım kaldı. Allah'ım onu yanına aldı, nur içinde yatsın" diyerek gözyaşı döktü.

TARSUS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsisi tamamlanan Yağmur Dedecan'ın cenazesi, annesi ve yakınları tarafından Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü. Hastanede tedavisi süren Ahmet ve Hazal Dedecan'ın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.