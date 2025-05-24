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Giriş Tarihi: 24.5.2025 18:34 Son Güncelleme: 24.5.2025 19:44

Kazada hayatını kaybeden anne ve iki kızı Silopi‘de toprağa verildi

Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araç kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi öldü. Silopi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET DEMİRHAN

Kazada yaşamını yitiren aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın cenazeleri, Şırnak Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözyaşları içinde teslim alınan cenazeler, Silopi ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirirken, Silopililer aileye destek olmak için mezarlığa akın etti. Kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazenin ardından Mekke Camisinde taziye kuruldu.

Kazada ağır yaralanan C.A. ve L.A.'nın ise hastanede tedavileri sürerken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Kazada hayatını kaybeden anne ve iki kızı Silopi‘de toprağa verildi
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