Kazada hayatını kaybeden anne ve iki kızı Silopi‘de toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın cenazeleri, Şırnak Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözyaşları içinde teslim alınan cenazeler, Silopi ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirirken, Silopililer aileye destek olmak için mezarlığa akın etti. Kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazenin ardından Mekke Camisinde taziye kuruldu.

Kazada ağır yaralanan C.A. ve L.A.'nın ise hastanede tedavileri sürerken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.