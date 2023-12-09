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Giriş Tarihi: 9.12.2023 17:27 Son Güncelleme: 9.12.2023 17:57

Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu, gözyaşları arasında defnedildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu, Alanya’da göz yaşları arasında toprağa verildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu, gözyaşları arasında defnedildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Uğrak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki cip çarptı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede anne Fatma İhtiyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan oğlu Anıl da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsünün gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından anne Fatma İhtiyar (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerin ardından Alanya'ya getirilen anne ve oğul için bugün Alanya'da cenaze töreni düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası göz yaşları arasında defnedildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hacıbaba Mezarlığı'nda yapılan cenaze törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, aile yakınları ve siyasi temsilciler katıldı. Cenaze töreninde Fatma İhtiyar'ın annesi Emine Topal ise cenazenin alınışı sırasında yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

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Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu, gözyaşları arasında defnedildi
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