Haberler Yaşam Haberleri Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikler belirlendi
Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:54 Son Güncelleme: 21.10.2023 12:12

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikler belirlendi

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda minibüsün karayolları kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ölen 5 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Cenazeler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikler belirlendi

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen Çetin Koçarslan kontrolündeki karayolları kamyonuna çarptıktan metrelerce savruldu. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.



FECİ KAZADA ÖLEN 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kaza sırasında minibüs içerisinde bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Feci kazada ölenlerin Niyazi Narman (67), Sabriye Gökalp (67), Cevriye Didim (60), Fatma Akbalık (38) ve Mevlide Miray Akbalık (6) olduğu öğrenildi. Cenazeler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



İKİ ŞOFÖR İLE KARAYOLLARI ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve karayolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fazıl Say'ın Avrupa'daki 4 konseri İsviçre'deki Migros tarafından iptal edildi
Son dakika: İsrail'den yeni hastane katliamı hazırlığı: "Derhal boşaltın bombalayacağım" 12 bin sivil ölümle burun buruna
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ajans Muhbir editörü hakkında şok detaylar: Ankara’daki sokak olayları öncesi Güvenpark’ta röportaj yapmışlar
İsrail’in sonu
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in soykırım politikalarına tepki: Batı dünyaya yalan söylüyor!
CHP yandaşı Can Ataklı'dan işgalci İsrail'i aklama çabası: İsrail daha medeni daha insani
Meta'dan büyük skandal! Filistinlileri 'terörist' olarak çevirdiler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Soykırıma varan operasyonlar derhal durmalı
Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikler belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA