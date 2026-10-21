Kazada ölen gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi alan gencin annesi de olay yerine geldi. Oğlunun nerede olduğunu öğrenmeye çalışan anne, "Oğlum nerede. Bir şey söyleyin" diyerek gözyaşları içinde ağıt yaktı. Annenin feryatları, olay yerinde bulunanların yüreğini burktu. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.