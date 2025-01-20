Kazada ölen Gizem’e çarpan doktor serbest

Kadıköy'de karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Gizem Demirci hayatını kaybetti. Gözaltına alınan araç sürücüsü doktor M.K. (50) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza, Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Çocuk doktoru M.K.'nın kullandığı araç, işe gitmek üzere evden çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen Gizem Demirci'ye çarptı. Ağır yaralanan genç kız, yoğun bakıma alındı. Ancak Demirci, doktorların tüm çabasına rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan M.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Demirci dün Maltepe Gülsuyu'nda kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç kızın eniştesi Faruk Kandemir, "Kamera kayıtları var. Gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran da kabul ediyor. En çok zorumuza giden şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz." dedi.