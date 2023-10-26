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Giriş Tarihi: 26.10.2023 22:38 Son Güncelleme: 26.10.2023 22:45

Kazada yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu şehit oldu

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 asker yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, şehit düştü.

İHA
Kazada yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu şehit oldu

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu'nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan tarlaya sürüklenen araçta 3 askeri personel sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaralılardan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, şehit asker Merzifonluoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, "Edirne'de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.

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Kazada yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu şehit oldu
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