Kazada yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu şehit oldu

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaralılardan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.