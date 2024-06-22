Kazadan önce, otobüsteki yolculara polis uygulamasında emniyet kemeri taktırılmış

Eskişehir otogarında emniyet kemeri bilgilendirmesi sırasında otobüste çekilen videoda da trafik polisinin yolculara, "Emniyet kemeri kullanımı konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Emniyet kemerleri kullanmak şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Seyahatinize başlamadan önce emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve varış noktasına kadar emniyet kemerinin takılı olduğundan emin olunuz.