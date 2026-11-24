SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNE ARAÇ İÇİNDE İNFAZ

Kazakistan basınında yer alan haberlere göre olay, 28 Kasım 2006'da ülkenin Zhezkazgan şehrinde meydana geldi. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov, evine döndüğü sırada aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Saldırının ardından başlatılan çalışmalarda, cinayetten yaklaşık 5 saat sonra Vitta Makhmakhanov'un yakalandığı bilgisi de haberlere yansıdı. Shakputov'un, büyük bir sanayi şirketini milyonlarca dolar zarara uğrattığı iddia edilen suç örgütünün liderliğini yaptığı öne sürülmüştü.