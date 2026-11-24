İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uluslararası düzeyde aranan Vitta Makhmakhanov'un izini sürdü. Hakkında çeşitli tahdit kodları bulunan ve öldürme suçları kapsamında uluslararası arama kaydı olduğu belirlenen Makhmakhanov'un Bakırköy'de saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 50 yaşındaki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNE ARAÇ İÇİNDE İNFAZ
Kazakistan basınında yer alan haberlere göre olay, 28 Kasım 2006'da ülkenin Zhezkazgan şehrinde meydana geldi. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov, evine döndüğü sırada aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Saldırının ardından başlatılan çalışmalarda, cinayetten yaklaşık 5 saat sonra Vitta Makhmakhanov'un yakalandığı bilgisi de haberlere yansıdı. Shakputov'un, büyük bir sanayi şirketini milyonlarca dolar zarara uğrattığı iddia edilen suç örgütünün liderliğini yaptığı öne sürülmüştü.
RUSYA TARAFINDAN ARANIYORDU
Çeçenistan uyruklu, 1976 Kazakistan/Almatı doğumlu Makhmakhanov'un, 2006 yılında Kazakistan'da işlenen cinayete karıştığı gerekçesiyle Rusya adli makamlarınca arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.