Kazalarda 1 asker, 1 polis şehit oldu

KKTC'de, Güzelyurt anayolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Uğurcan Işık'ın şehit olduğu haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Uğurcan Işık'ın bekâr olduğu ve sabah saatlerinde baba Abdullah Işık ile telefonda görüştüğü bildirildi.Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. İstanbul'un Esenler ilçesinde ise 19 Ağustos'ta trafik uygulaması sırasında bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy da tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Bekâr ve 1 yıllık polis memuru olan Mustafa Paksoy, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verilecek.