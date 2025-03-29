Kazaları önlemek için Jandarma ekiplerinden bayram öncesi trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timlerince, 9 günlük bayram tatilinin başlamasının ardından Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde yapılan denetimlerde, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında, otobüs şoförlerinin yeterlilik belgeleri incelenirken, araçların lastik, ışık ve genel donanım durumuna bakıldı.

Jandarma ekipleri, güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaptığı sürücülerden, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

Ayrıca bir otobüse sivil jandarma personeli bindirilerek yolculuk süresince denetim gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uyan ve herhangi ihlal yapmadığı görülen sürücüye teşekkür edildi.