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Giriş Tarihi: 12.2.2025 19:21

Kazanın adresi Amasya: 6 kişi yaralandı!

Amasya'da minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

İHA
Kazanın adresi Amasya: 6 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, Harun D. yönetimindeki minibüs, Samsun'dan Merzifon istikametine seyri sırasında Mapa kavşağına geldiğinde önünde sola dönüş yapmak isteyen Faruk L.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada refüje sürüklenen otomobildeki aynı aileden Sedef, İlayda, Şerifenur, Hira Nur D. ile minibüsteki Bahadır B. ve Gani D. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kazanın adresi Amasya: 6 kişi yaralandı!
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