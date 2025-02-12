Kazanın adresi Amasya: 6 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, Harun D. yönetimindeki minibüs, Samsun'dan Merzifon istikametine seyri sırasında Mapa kavşağına geldiğinde önünde sola dönüş yapmak isteyen Faruk L.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada refüje sürüklenen otomobildeki aynı aileden Sedef, İlayda, Şerifenur, Hira Nur D. ile minibüsteki Bahadır B. ve Gani D. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.