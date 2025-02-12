Kazanın adresi Amasya: 6 kişi yaralandı!

Kazada refüje sürüklenen otomobildeki aynı aileden Sedef, İlayda, Şerifenur, Hira Nur D. ile minibüsteki Bahadır B. ve Gani D. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.