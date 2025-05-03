Haberler Yaşam Haberleri Kazanın Adresi Ankara: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı! 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 3.5.2025 19:53

Kazanın Adresi Ankara: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı! 2 ağır yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan otomobil önce durakta otobüs bekleyen 2 vatandaşa ardından da direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 vatandaş ağır yaralanırken, kazaya tanık olan bir kişi o anları anlattı.

İHA
Kazanın Adresi Ankara: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı! 2 ağır yaralı

Feci kaza Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak önce durakta otobüs bekleyen 2 vatandaşa sonra otobüs durağının direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle havaya savrulan vatandaşlar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 vatandaş çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.



"PATLAMA GİBİ BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Cemal Serdaroğlu isimli vatandaş, kaza anında arkadaşlarıyla duvar kenarında sohbet ettiğini belirterek, "Büyük bir patlama gibi bir gürültü duydum. Bir arabanın duvara çarptığını, bir kişinin havaya uçtuğunu, diğer kişinin de arabanın altında olduğunu gördüm" dedi.

Mevlüt Aydoğan ise, "Kaza yapan şahıs sağ şeritten süratli geliyordu. Direkt otobüs durağına daldı. Sağ taraftan yavaş gelmesi lazımdı. Allah yaralılarımıza sağlık sıhhat versin" ifadelerine kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kazanın Adresi Ankara: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı! 2 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz