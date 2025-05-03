Kazanın Adresi Ankara: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı! 2 ağır yaralı





"PATLAMA GİBİ BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"



Cemal Serdaroğlu isimli vatandaş, kaza anında arkadaşlarıyla duvar kenarında sohbet ettiğini belirterek, "Büyük bir patlama gibi bir gürültü duydum. Bir arabanın duvara çarptığını, bir kişinin havaya uçtuğunu, diğer kişinin de arabanın altında olduğunu gördüm" dedi.