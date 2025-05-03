Kazanın Adresi Ankara: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı! 2 ağır yaralı

Feci kaza Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak önce durakta otobüs bekleyen 2 vatandaşa sonra otobüs durağının direğine çarptı.
Kazanın şiddetiyle havaya savrulan vatandaşlar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 vatandaş çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.
"PATLAMA GİBİ BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"
Cemal Serdaroğlu isimli vatandaş, kaza anında arkadaşlarıyla duvar kenarında sohbet ettiğini belirterek, "Büyük bir patlama gibi bir gürültü duydum. Bir arabanın duvara çarptığını, bir kişinin havaya uçtuğunu, diğer kişinin de arabanın altında olduğunu gördüm" dedi.